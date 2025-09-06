Trabajadores petroleros suspenden medidas de fuerza y negocian con YPF

- Publicidad -

El Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER) de Santa Cruz suspendió las medidas de fuerza junto al Sindicato de Petroleros Jerárquicos porque se abrió una mesa de negociación con la empresa YPF y avanzar en una negociación ante los planteos de las entidades gremiales.

El secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenen se reunió con el gerente de Relaciones Laborales de YPF, Marcelo Aldeco para evaluar los reclamos centrados en el incremento de la actividad y el cumplimiento de los acuerdos que la operadora mantiene tanto con el sindicato como con la provincia.

Se estableció un cuarto intermedio hasta el 9 de septiembre cuando vuelvan a reunirse entre gremios y la operadora para continuar las negociaciones.

La medida de fuerza se suspendió desde las 20 horas de este jueves a la espera de los resultados de las negociaciones de la próxima semana. (Agencia OPI Santa Cruz)