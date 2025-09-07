Policía recuperó animales y secuestraron armas y drogas en Perito Moreno

- Publicidad -

La División Operaciones Rurales (D.O.R.) de Perito Moreno efectuó un allanamiento este jueves en el marco de una investigación judicial por el robo de ganado ovino.

El procedimiento se inició por un llamado anónimo que alertó de la presencia de ovejas en el patio de una vivienda ubicada en calle Belgrano al 1900.

Tras la orden judicial del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, los efectivos de la policía de Santa Cruz divisaron desde la vía pública y realizaron el procedimiento donde se encontraron unos 23 ejemplares de ovinos con distintas marcas y señalización de establecimientos agropecuarios.

En el allanamiento se secuestraron una mochila con maneas y cuchillo, un Chevrolet Corsa Classic, borceguíes, un chaleco portaobjetos policial, vainas servidas calibres .223 y .22, y encontraron en un plato 11 gramos de cocaína, según el narcotest.

La policía interceptó al propietario del domicilio quien quedó a disposición de la Justicia tras fijar domicilio. (Agencia OPI Santa Cruz)