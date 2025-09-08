Doble cumbre en Casa Rosada para analizar la caída en las elecciones bonaerenses

- Publicidad -

Tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza por más de 13 puntos en las elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei convocó a su Gabinete a una doble jornada de reuniones en la Casa Rosada para analizar el resultado y las consecuencias. El mandatario llegó a su despacho a las 8:55 de la mañana para encabezar el primer encuentro, que comenzó a las 9:30 en el Salón Eva Perón con una parte de su equipo.

Pese a no haber estado presente el domingo en el búnker libertario de Gonnet, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ocupó su lugar en la mesa. A la reunión matutina también asistieron los ministros Luis Petri de Defensa, Sandra Pettovello de Capital Humano, Mario Lugones de Salud, Federico Sturzenegger de Desregulación, Mariano Cúneo Libarona de Justicia y Gerardo Werthein de Relaciones Exteriores. Se sumaron además el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La agenda del día contempla una segunda reunión a las 16:30, a la que se espera que se incorporen la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se encuentra participando de la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. (Agencia OPI Santa Cruz)