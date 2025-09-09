Decomisan gran cantidad de carne de guanaco en Tres Cerros

- Publicidad -

Este domingo, la División Unidad Operativa Caminera Tres Cerros realizó un operativo preventivo durante un control vehicular emplazado sobre la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 2113 y detectó que una camioneta Chevrolet S10, en la que se trasladaban dos hombres llevaban en la caja del vehículo gran cantidad de carne cubierta con una manta.

La policía de Santa Cruz señaló que los hombres indicaron que regresaban a Caleta Olivia y la carne era de guanaco, tras realizar la caza de varios ejemplares.

Los efectivos detectaron que transportaban dos armas largas, tipo carabina, contando ambas con su respectiva documentación en regla, al igual que el rodado.



Sin embargo, se procedió al secuestro de la carne por incumplimiento de la ley N°2.373, que indica que la temporada de caza se encuentra habilitada únicamente entre el 1 de abril y el 31 de agosto.

La carne decomisada se constató que se trataba de “aproximadamente 30 paletas, 30 lomos y 30 cuartos de animal silvestre guanaco”.

La carga fue incinerada conforme a las normativas vigentes y se labraron las actuaciones administrativas correspondientes con intervención del Consejo Agrario Provincial – Delegación Puerto San Julián. (Agencia OPI Santa Cruz)