Tras cancelar su viaje a España Milei visitará a Santiago Peña en Paraguay

Luego de la suspensión de su anunciado viaje a Madrid, que estaba previsto para este jueves, el presidente Javier Milei reorganizó su agenda internacional y visitará Paraguay el próximo martes 16 de septiembre. Fuentes oficiales confirmaron que se esta delineando un itinerario centrado en reforzar lazos con su par Santiago Peña, uno de los pocos mandatarios de la región con quien mantiene una sintonía ideológica declarada. La visita a Asunción contempla no solo una nueva reunión bilateral sino también la participación del presidente argentino en una edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un evento que congregará a las principales figuras de la derecha internacional.

La agenda, aunque todavía en desarrollo, apunta a que el encuentro sea el tercero entre ambos mandatarios, y se espera que el bloque del Mercosur forme parte del temario, en un contexto donde ambas naciones han manifestado la necesidad de profundizar su relación. La actividad más destacada será la participación de Milei en la CPAC, que se celebrará el 15 y 16 de septiembre en el Hotel Sheraton de la capital paraguaya. El propio presidente Peña figura como uno de los oradores del encuentro ultraconservador, que se realiza por primera vez en ese país y cuyas entradas tienen un costo que oscila entre los 100 y los 5 mil dólares.

Además de su participación en el foro, el mandatario tiene previsto visitar el Congreso Nacional para una sesión de honor con ambas cámaras. La convocatoria fue formalizada a través de una resolución firmada por el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, quien citó a una reunión conjunta para el martes 16 a las 10:00 en la sala de sesiones. También se contempla la posibilidad de que participe en un evento organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), aunque esta actividad aún no ha sido confirmada oficialmente.

Este viaje a un destino cercano se produce tras la cancelación de su cuarta visita a España, decisión que el texto base vincula a la abultada derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. En Madrid, el presidente tenía previsto participar en un evento del partido VOX. La visita del próximo martes será la segunda de Milei a Asunción en lo que va del año, luego del viaje realizado en abril. En aquella oportunidad, durante un almuerzo en el Palacio de Gobierno, destacó la afinidad ideológica con la gestión de Peña, sosteniendo que Paraguay había logrado aplicar “diligentemente las ideas de la libertad económica”, atrayendo así a inversores y residentes, para concluir que “evidentemente algo están haciendo bien”. (Agencia OPI Santa Cruz)