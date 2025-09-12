Docentes chubutenses se movilizan este viernes y anunciaron paro la próxima semana

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) convocó a una jornada de movilización provincial para este viernes 12 de septiembre en reclamo de la reapertura de la paritaria salarial.

Desde el gremio docente indicaron que la situación económica es “insostenible” y reclamaron que debe existir una recomposición salarial “inmediata”.

Desde ATECH denunciaron al gobierno de Ignacio Torres por “persecución y el autoritarismo” del Ministerio de Educación, al que acusaron de “responder a los conflictos escolares con sumarios, separaciones de cargo e intervenciones, en lugar de buscar soluciones de fondo”.

En tanto, el próximo miércoles 18 de septiembre realizarán un paro de 24 horas junto a otros gremios provinciales. (Agencia OPI Chubut)