En medio de la tensión con las provincias Milei se mostró con el gobernador de Chaco

En un gesto de fuerte sintonía política, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibieron este viernes en la Quinta de Olivos al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los mandatarios provinciales considerados más cercanos a la gestión libertaria. El encuentro, del cual se difundió una imagen de los tres sonriendo, fue el cierre de una intensa agenda del gobernador en Buenos Aires.

La reunión en la residencia presidencial se produjo un día después de que Zdero mantuviera una doble jornada de reuniones en la Casa Rosada. Por la mañana del jueves, tuvo un encuentro de dos horas con el armador político Eduardo “Lule” Menem y posteriormente se reunió con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

La visita del gobernador chaqueño se enmarca en un momento de reconfiguración del vínculo entre la Nación y las provincias. De hecho, ayer por la tarde, Zdero participó en la primera reunión de la mesa federal que el Ejecutivo activó con los gobernadores precisamente “tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires“.

Dicha mesa, según trascendió, busca reencauzar una relación que atraviesa su “peor momento” y que ha afectado el equilibrio de la gestión nacional. Zdero, junto a sus pares Alfredo Cornejo de Mendoza y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, se vieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Catalán y Luis Caputo, en lo que fue el primer intento del Gobierno por atender los reclamos provinciales tras la elección bonaerense. (Agencia OPI Santa Cruz)