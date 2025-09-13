Guillermo Francos reconoció que fue un error nacionalizar la elección en Buenos Aires

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizó este sábado una autocrítica sobre la estrategia electoral del oficialismo y admitió que fue un “error nacionalizar la elección” en la provincia de Buenos Aires. Tras la derrota del espacio referenciado en el presidente Javier Milei, el ministro coordinador reconoció que esa táctica terminó fortaleciendo al gobernador Axel Kicillof, a quien señaló como el nuevo “referente del peronismo“.

En sus declaraciones radiales, Francos calificó como “inteligente” la estrategia del gobierno bonaerense y analizó que Kicillof aprovechó la contienda para consolidar su propio liderazgo. “El gobierno de la provincia fue inteligente, porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente del peronismo desde la provincia“, consideró el funcionario.

De cara al futuro, el jefe de Gabinete intentó disociar el resultado provincial de la contienda nacional, asegurando que el escenario no se repetirá en la elección legislativa. Francos planteó la próxima votación como un plebiscito sobre la gestión de Milei, indicando que “la gente tendrá que decidir si le da el apoyo al Presidente para que haga las reformas que queremos hacer en la segunda parte del mandato“.



Finalmente, el ministro coordinador desestimó las críticas de la oposición y denunció la existencia de un escenario que busca afectar la imagen del Gobierno. “No tengo dudas, hay un intento de desestabilizar la imagen que tiene un gobierno“, sentenció Francos. (Agencia OPI Santa Cruz)