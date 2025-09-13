Secuestran 20 kilos de cocaína, armas y dinero en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Luego de cinco meses de investigación, la Policía de Chubut efectuó diversos allanamientos en Comodoro Rivadavia que permitió secuestrar 20 kilos de cocaína, valuada en unos 600 millones de pesos y detuvieron a 4 personas involucradas, a quienes se les secuestraron armas, y dinero en efectivo.

Se trata de un operativo denominado “Viento Blanco” para desbaratar una banda que operaba en la ciudad de Comodoro Rivadavia y cuyas investigaciones se iniciaron en mayo pasado por denuncias contra dos sujetos que vendían estupefacientes en el barrio Stella Maris.

En la causa se constató que había venta de drogas en la modalidad delivery y por autorización de la justicia Federal se realizó vigilancia en puntos fijos y hubo seguimiento de los movimientos.

En una de las viviendas allanadas se encontraron 15 envoltorios con cocaína y 700 mil pesos en efectivo.

En el domicilio del principal implicado hallaron “19 paquetes tipo “ladrillo” de cocaína, marcados con un delfín, junto con otras bolsas de sustancia compactada”.

Se secuestró “un arma de fuego tipo pistola marca “Bersa” modelo “Thunder 9”, dos cargadores -uno con 17 diecisiete cartuchos a bala calibre 9x19mm-, y el restante con 15 cartuchos a bala 9×19 mm; junto a otro cartucho calibre 44”, informó la policía de Chubut. (Agencia OPI Chubut)