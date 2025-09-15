Destraban ingreso de carne en Tierra del Fuego tras una medida judicial

- Publicidad -

(OPI TdF) – Las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande lograron normalizar, en menos de 24 horas, el ingreso de carne a Tierra del Fuego, tras un bloqueo transfronterizo que podría haber generado desabastecimiento en comercios y supermercados.

Además, una medida adoptada por el Juzgado Federal de Río Grande el 10 de septiembre prohibió el ingreso de carnes con hueso provenientes de zonas con vacunación contra la fiebre aftosa, aunque la medida afectó a los camiones de carga que intentan cruzar el río Colorado con productos envasados al vacío y encendió la alarma en todo el sector comercial.

La orden judicial es en respuesta a una presentación de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, que busca resguardar el estatus de la provincia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

- Publicidad -

Tras conocerse el impedimento del acceso de carne vacuna y porcina envasada al vacío, las entidades que agrupan a las empresas y comercios iniciaron gestiones con autoridades nacionales y organismos sanitarios para destrabar la situación.

Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se aclaró que la restricción vigente solo afecta el ingreso de carne con hueso y especies susceptibles a fiebre aftosa, lo que habilita el transporte de otros productos cárnicos sin inconvenientes.

Ambas Cámaras de Comercio señalaron que las rápidas respuestas “fortalecen la confianza en el trabajo conjunto entre el sector empresarial y las autoridades, y consolidan el compromiso con el desarrollo económico y el bienestar de Tierra del Fuego”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)