Milei diserta en la cumbre CPAC de Paraguay y se reúne con el presidente Santiago Peña

El presidente Javier Milei desarrollará hoy en Paraguay una intensa agenda centrada en su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y en una reunión bilateral con su par de ese país, Santiago Peña, para luego reincorporarse de lleno a la campaña para las elecciones legislativas de octubre a su regreso a Buenos Aires. El mandatario argentino adelantó su partida hacia Asunción en la noche del lunes y tiene previsto iniciar sus actividades este martes a las 10:00 con un discurso en la apertura del encuentro de referentes de derecha.

La visita del presidente combina un fuerte componente ideológico con la agenda diplomática y económica. Tras su disertación en la CPAC, un evento que se realiza por primera vez en Paraguay y cuyas entradas tienen un costo que oscila entre los 100 y los 5.000 dólares, Milei mantendrá a las 12:30 una reunión privada con el presidente Peña, considerado el mandatario del Mercosur con mayor sintonía política, con quien luego compartirá un almuerzo a solas. El propio Peña también figura como uno de los oradores de la convención ultraconservadora.

La jornada del presidente en la capital paraguaya continuará a las 18:30, cuando encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP). La visita de Estado se extenderá hasta el miércoles, día en que a las 10:15 se trasladará al Congreso del país vecino para ofrecer un discurso en una sesión de honor convocada especialmente por su presencia.

Inmediatamente después de su regreso a la Argentina, la agenda presidencial volverá a centrarse en la contienda electoral doméstica. Para el día jueves, está previsto que Milei se involucre nuevamente en la campaña de La Libertad Avanza (LLA), con una actividad que incluirá una fotografía junto a los principales candidatos del espacio de todo el país, de cara a los comicios del mes de octubre. (Agencia OPI Santa Cruz)