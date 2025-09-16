Servicios Públicos informó que el accidente costará millones de pesos y se cobrará a los responsables

- Publicidad -

El director de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Juan Oliver informó que debido al accidente automovilístico donde una camioneta de gran porte impactó contra una columna de media tensión que cayó en el acceso al barrio San Benito y provocó la interrupción de la energía eléctrica gran parte del domingo en Río Gallegos, significa afrontar un costo millonario por los daños y perjuicios a terceros.

El funcionario destacó que se pudo reactivar la reserva fría y se hizo un arreglo provisorio de la conectividad energética, por lo cual los responsables del accidente “deberán afrontar esos daños”.

Oliver señaló que desde la empresa estatal harán una presentación legal para recuperar los costos por los daños que provocó el accidente porque “el costo operativo fue muy alto, con personal, grúas y el uso de la reserva fría. Estamos hablando de montos millonarios”. (Agencia OPI Santa Cruz)