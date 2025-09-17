Asumió Sttefy Grant en la Secretaría de Estado de Pesca

- Publicidad -

El gobernador encabezó la presentación este martes de la Secretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, Steffy Grant quien proviene de trabajar en la actividad portuaria y al sector pesquero de Santa Cruz.

La información oficial da cuenta que Grant se desempeñó durante 7 años en “el puerto de Puerto Deseado, donde trabajó como apuntadora, función clave que implica el control de la carga y descarga de buques, así como de las operaciones de exportación e importación”.

“Su experiencia en el terreno le permitió conocer en profundidad la dinámica de la actividad portuaria, la importancia del cumplimiento de normas de seguridad y el impacto económico de la pesca en las comunidades locales” destacaron.

Grant también tuvo la “responsabilidad de delegada regional del sindicato, representando a los trabajadores portuarios y velando por la defensa de sus derechos laborales”.

Durante la primera reunión de trabajo estuvieron presentes la ministra de la Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ezequiel Verbes, junto a los diferentes gremios de la pesca, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (SEAMARA), Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA) de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)