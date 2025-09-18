Acusado de intento de homicidio un gendarme reconoció el disparo a Pablo Grillo

- Publicidad -

El cabo de Gendarmería Héctor Guerrero admitió hoy ante la Justicia haber sido el autor del disparo de gas lacrimógeno que hirió de gravedad en la cabeza al fotoperiodista Pablo Grillo, durante la represión a una manifestación de jubilados ocurrida el pasado 12 de marzo. A pesar de reconocer el hecho, Guerrero se declaró “inocente” en su declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo, argumentando que no tuvo intención de lastimar a nadie.

El gendarme justificó su accionar al afirmar que durante el operativo se encontraba de frente a los manifestantes, quienes según su versión arrojaban “muchísimas piedras”, y que su visibilidad estaba reducida por el humo y el agua de un camión hidrante. Sin embargo, su versión contradice la imputación de la Justicia, que lo acusa de haber disparado el proyectil calibre 38 mm de manera horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas del riesgo que implicaba causar lesiones graves. La querella de Grillo, por su parte, calificó las afirmaciones de Guerrero como “falsas” y remarcó que el fotógrafo se encontraba de cuclillas tomando fotos, “sin representar ningún peligro para terceros”.

La causa, que investiga el accionar del gendarme y que inicialmente fue caratulada como averiguación de delito, fue modificada a “homicidio en grado de tentativa” tras el agravamiento del cuadro clínico del fotoperiodista. El impacto del proyectil le provocó a Grillo lesiones graves que requirieron una intervención quirúrgica y una craneoplastia bilateral.

Mientras Guerrero declaraba en los tribunales de Comodoro Py, en el exterior del edificio sus familiares, colegas y fotógrafos nucleados en ARGRA realizaron una muestra fotográfica y una clase pública bajo el título “Libertad de expresión y derecho a la protesta” en reclamo de justicia. El padre del periodista, Fabián Grillo, informó que la evolución clínica de su hijo es “favorable” y que ya comienza a recuperar la autonomía en sus cuidados básicos. (Agencia OPI Santa Cruz)