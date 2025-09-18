Milei acusó a los ‘antikukas’ de votar como los ‘kukas’ tras la derrota en Diputados

- Publicidad -

Tras sufrir una contundente derrota legislativa este jueves en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei se expresó públicamente acusando a un sector de la oposición de votar en sintonía con el kirchnerismo. La reacción del mandatario se produjo luego de que la cámara baja rechazara sus vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan, en una votación que expuso profundas divisiones en el bloque del PRO, teóricamente aliado al oficialismo.

A través de su cuenta en la red social X y antes de que el debate se traslade a la Cámara de Senadores, Milei apuntó directamente contra la oposición que respaldó la anulación de los vetos. “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos”, manifestó el Presidente. En la misma publicación, advirtió a la ciudadanía que “votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina”, y concluyó con su habitual consigna: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.

La derrota del Poder Ejecutivo en el recinto fue clara. El rechazo al veto sobre la ley del Hospital Garrahan obtuvo 181 votos a favor frente a 60 en contra y una abstención, mientras que la insistencia con la ley de financiamiento universitario cosechó 174 votos contra 67 y dos abstenciones. El dato político más relevante fue la fractura expuesta dentro de la bancada del PRO, donde 21 diputados se alinearon con la voluntad del Presidente, pero nueve de sus miembros votaron junto a la oposición peronista para insistir con las leyes.

- Publicidad -

Los diputados del PRO que respaldaron la anulación de los vetos presidenciales fueron Avaro González, Héctor Baldassi, Silvia Lospenatto, Sofía Brambilla, María Eugenia Vidal, Gabriela Besana, Emmanuel Bianchetti, José Núñez y Ana Clara Romero. Por su parte, la diputada Karina Bachey, del mismo espacio, optó por la abstención. (Agencia OPI Santa Cruz)