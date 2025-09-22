Fuerte señal al campo el Gobierno suspende las retenciones para acelerar la liquidación de divisas

- Publicidad -

En una medida de alto impacto para el sector agroexportador, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno nacional dispuso la eliminación total de las retenciones a todos los granos, incluyendo cereales y oleaginosas. La resolución será de carácter temporal, con vigencia hasta el próximo 31 de octubre o hasta que se alcance un valor liquidado de 7.000 millones de dólares. El objetivo principal de la decisión es incentivar la liquidación de divisas para aumentar la oferta de dólares en el mercado y, de esta manera, reforzar las reservas del Banco Central.

Según explicó el funcionario, la iniciativa busca acelerar el ingreso de divisas para sostener el programa económico y dar previsibilidad cambiaria, en un contexto que el propio Adorni enmarcó en una disputa política. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, afirmó el vocero a través de un posteo. Con esta medida, el Ejecutivo espera que los productores liquiden al menos el 70% del stock disponible de granos en las próximas seis semanas, cuyo valor total se estima en aproximadamente 10.000 millones de dólares.

La reacción inicial del sector agroexportador fue de cauteloso respaldo. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idigoras, manifestó su apoyo a la decisión, aunque dejó en evidencia la incertidumbre sobre su aplicación práctica. “Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo”, expresó Idigoras, marcando que el sector aguarda la reglamentación para conocer el alcance y la operatividad de la resolución. (Agencia OPI Santa Cruz)