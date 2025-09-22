Piden eliminar las retenciones por convicción y no por especulación electoral

- Publicidad -

Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación de las retenciones agropecuarias hasta el 31 de octubre, gobernadores del bloque de Provincias Unidas salieron a fijar su posición, reclamando que la medida se convierta en una política de Estado “definitiva” y no una herramienta transitoria. Los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryoya, si bien celebraron la quita, cuestionaron las motivaciones del Ejecutivo y advirtieron sobre una posible intencionalidad electoral o financiera.

Maximiliano Pullaro fue contundente al señalar que la demanda no es nueva. “Nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales”, expresó el gobernador radical. En este sentido, pidió políticas que generen previsibilidad para la inversión en el sector y remarcó que “las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad”.

En una línea argumental casi idéntica, su par de Córdoba, Martín Llaryoya, sostuvo que la eliminación “no debe ser una medida transitoria, sino definitiva” porque “la Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos: es con el campo, no contra el campo”. Llaryoya también apuntó a las razones detrás del anuncio oficial y demandó un plan a largo plazo. “Necesitamos políticas que realmente fortalezcan a nuestros productores; un plan productivo que brinde previsibilidad, fomente la inversión, impulse la generación de empleo y dinamice las economías regionales. Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por mera especulación financiera o electoral”, definió.

La reacción de los mandatarios provinciales se produjo horas después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicara que habrá “retenciones cero para todos los granos” con el objetivo de “generar mayor oferta de dólares”. Durante su anuncio, Adorni enmarcó la decisión en una disputa política, afirmando que “la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de Gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”. (Agencia OPI Santa Cruz)