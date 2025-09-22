Violenta represión en una protesta contra Dina Boluarte en Lima dejó heridos y un detenido

- Publicidad -

Una protesta callejera en Lima contra el gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, derivó en violentos enfrentamientos que dejaron un saldo de varios heridos y al menos una persona detenida. La movilización, denominada ‘Generación Z’, fue convocada por colectivos juveniles, gremios y organizaciones sociales para manifestar su rechazo al régimen y a un Congreso crecientemente cuestionado en el país.

Según reportes de medios internacionales, los manifestantes salieron a las calles con una agenda de tres puntos centrales: la oposición a un paquete de leyes recientemente aprobadas, el reclamo de justicia por los 49 manifestantes que murieron durante las protestas ocurridas entre 2022 y 2023, y el rechazo al aumento del crimen organizado. El punto de concentración de la marcha era la emblemática Plaza San Martín de la capital peruana.

Los incidentes más graves ocurrieron sobre la avenida Abancay, una de las principales vías de acceso al centro de la ciudad, cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para dispersar a los concurrentes. De acuerdo con informes de brigadistas que brindaron primeros auxilios en el lugar, al menos cinco personas resultaron heridas como consecuencia de proyectiles de goma dura disparados por la Policía Nacional del Perú (PNP). (Agencia OPI Santa Cruz)