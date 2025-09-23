Crece la presión sobre Francos ahora el peronismo en el Senado pide su interpelación

- Publicidad -

La presión sobre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se intensificó en las últimas horas luego de que el interbloque peronista del Senado, liderado por José Mayans, presentara un proyecto para interpelar al funcionario por la decisión del Gobierno de no reglamentar la ley de Emergencia en Discapacidad. La ofensiva en la Cámara Alta se suma a la moción de censura que fue presentada el lunes en Diputados por el mismo motivo, conformando así una avanzada coordinada de la oposición en ambas cámaras del Congreso contra una de las figuras clave del gobierno de Javier Milei.

El proyecto de resolución impulsado por la bancada peronista en el Senado busca citar a Francos con el objetivo explícito de avanzar en el “tratamiento de una moción de censura o, en su defecto, de remoción por incumplimiento de sus deberes de funcionario público”. En los fundamentos de la iniciativa, los senadores acusan al ministro coordinador de haber avasallado al Poder Legislativo y de “atentar contra la división de poderes que se encuentra en la base” del sistema constitucional argentino.

Esta acción en el Senado se alinea directamente con la moción de censura presentada en la Cámara de Diputados por el bloque Encuentro Federal, que encabeza Oscar Agost Carreño, la cual también apunta a la responsabilidad de Francos por no aplicar la ley que fue ratificada por el Congreso tras el rechazo a un veto presidencial.

Para el peronismo senatorial, este tipo de herramientas legislativas se ha vuelto una constante para intentar ejercer control sobre el Poder Ejecutivo. El texto de la resolución recuerda los reiterados intentos de pedidos de interpelación que se acumulan en ambas cámaras contra otros funcionarios del círculo cercano del presidente, como es el caso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la causa Libra y el reciente caso Spagnuolo. (Agencia OPI Santa Cruz)