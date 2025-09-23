Fernando Cerimedo estuvo en Santa Cruz para hacer de enlace en las inversiones que realiza una empresa del gobierno provincial e inversionistas extraprovinciales

- Publicidad -

Fernando Cerimedo, hombre de LLA que relató el esquema de sobornos en las compras de medicamentos, en el escándalo de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde su esposa Natalia Basil fue hasta fines del 2024, Directora de Discapacidad en el organismo, estuvo en Santa Cruz recientemente, bajo “las reservas” del caso.

De acuerdo a fuentes del entorno de la empresa estatal unipersonal Santa Cruz Puede S.A.U, pudimos saber que el consultor de Milei, dueño de “La Derecha Diario”, un órgano de propaganda política del gobierno nacional, es el encargado de vincular las inversiones que propone el ente gubernamental que conduce Gustavo Sívori, con los potenciales “inversionistas”, por cuyo trabajo cobra una “comisión”, tan de moda desde hace tiempo, pero con total vigencia a partir de los escándalos generados en el gobierno de Javier Milei y los audios de Spagnuolo, donde está involucrado de manera directa Cerimedo.

“Cerimedo vino a relacionar los negocios y sería demasiado estúpido pensar que esta gente viene si no hay un interés económico o político, tanto de parte de ellos como de este turbio ente (Santa Cruz Puede) que creó el gobernador Vidal, que bien podría haberle dado las mismas funciones a la estructura de Producción y Comercio existente, sin necesidad de burocratizar más el Estado. No hay dudas de dónde está el interés de esta gente y menos aún cuando aparecen personajes del calibre de Cerimedo, metidos en todo esto”, indicaron desde el nuevo ente.

En el portal de Santa Cruz Puede SAU, la presentación pública del ente dice expresamente: Somos Santa Cruz Puede S.A.U. Una empresa dedicada al desarrollo productivo y estratégico de la provincia de Santa Cruz. Fomentamos la producción, la innovación y la sostenibilidad, integrando soluciones eficientes en toda la cadena de valor. Actuamos en la ejecución de proyectos tanto a nivel regional, nacional e internacional, promoviendo el crecimiento económico y la diversificación productiva.

Ex integrante del Ejército presidirá empresa estatal Santa Cruz Puede

No obstante en la págian donde SCP publica las noticias de su accionar, no se puede encontrar una nota donde conste la visita de Cerimedo al organismo y las actividades que el mismo realizó en la provincia, donde estamos tratando de contactar a los privados que recibieron la propuesta de Cerimedo de enlazar sus proyectos con capitales de otras jurisdicciones.

Cerimedo, enlace financiero y política

Las fuentes niegan que sea totalmente verdad el enfrentamiento que aparentan Cerimedo y el staff del gobierno nacional liderados por Karina Milei, señalando que los negocios los vinculan y el supuesto “alejamiento” del consultor no sería tal, sino que seguiría vinculado con intereses del propio gobierno nacional.

Por otra parte, aún no se han profundizado las investigaciones donde, como informamos oportunamente, la provincia de Santa Cruz está inmersa en la causa por coimas y sobreprecios de la droguería Suizo Argentino, empresa encargada de recaudar la coima por la venta de medicamentos y precisamente allí, Santa Cruz, a través de la CSS es la tercera provincia que más ha comprado por más de 14 mil millones de pesos, con el 20% de la población que tienen otros estados provinciales, que gastaron montos similares por el mismo concepto. (Agencia OPI Santa Cruz)