En medio de la crisis económica la vicepresidenta dio una charla a estudiantes

En medio de la gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó este miércoles una actividad en la Universidad del Salvador (USAL), continuando con una agenda propia que evidencia su autonomía dentro del Gobierno. La charla con estudiantes se produjo en un contexto de tensiones económicas y políticas, tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses que generó turbulencias en los mercados.

A través de sus redes sociales, la vicepresidenta comunicó su participación en el evento. “Hoy asistí al Campus de la Universidad del Salvador para dar una charla y compartir una charla con los alumnos de diferentes carreras de esta casa de estudios”, publicó Villarruel, junto a un agradecimiento a las autoridades de la institución por la invitación.

Esta aparición pública de la vicepresidenta se interpreta como una nueva muestra de su agenda independiente, en un momento en que persiste la tensión con el presidente Milei y mientras el equipo económico busca calmar a los mercados. (Agencia OPI Santa Cruz)