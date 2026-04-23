Guillermo Francos aseguró que dejaría el Gobierno en el lugar de Adorni

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La investigación patrimonial del jefe de Gabinete abrió una grieta pública en el Gobierno. El predecesor en el cargo cuestionó la permanencia del actual ministro y proyectó el armado electoral libertario para los próximos comicios.

Durante la mañana del jueves, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos tomó distancia inmediata de la causa judicial que investiga a su sucesor, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El dirigente libertario afirmó que él presentaría su renuncia al cargo para no generarle un conflicto político al Gobierno nacional.

Las declaraciones del exfuncionario ocurrieron durante una entrevista concedida a Radio Rivadavia. Al analizar detalladamente el expediente que rastrea la compra de inmuebles no declarados y múltiples viajes al exterior del actual titular de ministros, Francos expuso su posición institucional. “No me gusta hablar de esto porque soy su predecesor, pero no le ocasionaría este problema al Gobierno, me iría“, sentenció.

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El análisis del excolaborador también abordó la postura del presidente Javier Milei frente a la crisis que atraviesa el Gabinete. El entrevistado explicó que el jefe de Estado interpreta la investigación judicial como una maniobra política orientada exclusivamente a dañar a la administración central.

Bajo esa premisa defensiva, el mandatario nacional optó por frenar cualquier tipo de sanción y aguardar los resultados definitivos de los tribunales antes de tomar una decisión administrativa. El exfuncionario validó la lógica de la estrategia presidencial, aunque alertó con firmeza sobre el elevado costo político que provoca el transcurso del tiempo.

Las repercusiones mediáticas aceleran el desgaste de la gestión según la óptica del dirigente. Al evaluar el daño público, aseguró que la situación patrimonial del vocero acapara la atención del periodismo desde hace semanas y genera un seguimiento constante de los usuarios en las redes sociales.

El contraste de conductas dominó el cierre del bloque vinculado a la pesquisa por corrupción. “Yo no hubiera estado nunca en esa situación“, reiteró Francos, para luego confirmar que la decisión final sobre la continuidad de Adorni dependerá estrictamente del avance de la Justicia.

El cronograma de las elecciones de 2027 desvió la conversación periodística hacia el terreno político bonaerense y las futuras alianzas de cúpula. El exministro confesó sus intenciones de competir por un nuevo cargo público, pero rechazó tajantemente integrar una eventual fórmula junto a Diego Santilli para disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, argumentando que falta mucho tiempo para definir candidaturas.

La proyección política descartó además una eventual carrera hacia el máximo cargo del Poder Ejecutivo. Al confirmar su pertenencia orgánica y exclusiva dentro del espacio La Libertad Avanza, el dirigente aseguró que el presidente Javier Milei logrará la reelección en los próximos comicios, situación que anula cualquier aspiración presidencial propia. (Agencia OPI Santa Cruz)