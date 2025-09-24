La oposición exige que Caputo vaya al Congreso y que se debata el nuevo acuerdo con EEUU

- Publicidad -

En el inicio del debate por el Presupuesto 2026, los bloques opositores en la Cámara de Diputados marcaron una postura de fuerte confrontación al reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y exigir que cualquier nuevo endeudamiento con Estados Unidos sea previamente discutido y avalado por el Congreso. La demanda fue planteada en la primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, anticipando una negociación compleja para el oficialismo.

La reunión, convocada por el presidente de la comisión, José Luis Espert (La Libertad Avanza), comenzó con el anuncio de que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, concurrirá la próxima semana. Sin embargo, la respuesta de la oposición fue inmediata y contundente. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que el primero que debe exponer es el ministro Caputo, quien “se tiene que dejar de esconder” y explicar no solo la ley de gastos y recursos, sino también el acuerdo por 20 mil millones de dólares negociado con el Tesoro de Estados Unidos, el cual “condicionará el futuro económico del país”.

Martínez advirtió que impulsarán un emplazamiento en el recinto para fijar un cronograma de trabajo y evitar que el oficialismo dilate el debate, como ocurrió el año pasado. “No se le puede dar la espalda al Congreso argentino cuando se está hablando de semejante operación”, subrayó.

- Publicidad -

A este reclamo se sumó el diputado de Encuentro Federal, Nicolas Massot, quien respaldó la citación a Caputo y propuso establecer un cronograma para dictaminar en la segunda semana de noviembre. Para Massot, la presencia del ministro es “una razón esencial ante la recesión actual” y la “estrategia cambiaria que suscita más preguntas que respuestas”. El legislador planteó que es clave que Caputo aclare si el salvataje financiero de Estados Unidos “va a ser utilizado para procrastinar cada vez más la salida de un régimen cambiario que está atrasado o será un punto de inflexión donde se cambie el régimen que refleje un tipo de cambio real”. (Agencia OPI Santa Cruz)