Tiroteo en pleno centro de El Calafate

La policía de Santa Cruz tuvo que intervenir tras un tiroteo que se produjo en pleno centro de El Calafate este miércoles y por el cual un hombre tuvo que ser derivado hasta el Hospital local por haber recibido un disparo de arma de fuego.

Se trata de un hombre de unos 30 años quien fue herido tras un hecho que se está investigando y que ocurrió a metros de Avenida del Libertador.

“Me quieren matar” dijo la víctima ante la presencia de efectivos de la Comisaria Primera de la villa turística.

En la guardia del hospital señalaron que la herida es leve y el proyectil no impactó sobre el hueso ni quedó alojado en la pantorrilla.

El sujeto sólo declaró que fue perseguido por dos motos, cuyos ocupantes le dispararon.

Las pericias detectaron que la violenta situación se produjo por la calle Pantín a metros la avenida principal de El Calafate y los agresores escaparon del lugar.

La situación fue advertida por efectivos de la Comisaria Primera, que se ubica frente al lugar donde se encontró a la víctima y a pocos metros se hallaron vainas 9mm y un cartucho de otro calibre. (Agencia OPI Santa Cruz)