Hallan nueva especie de dinosaurio en Chubut

(OPI Chubut) – Un equipo de científicos del Conicet descubrió un nuevo dinosaurio que medía más de 7 metros y pesaba una tonelada, dentro del grupo de los terópodos carnívoros que poseían grandes garras.

El nuevo ejemplar de reptil denominado Joaquinraptor Casali se encontró en la Formación Lago Colhué Huapi, donde hoy se emplazan las ciudades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

El trabajo fue publicado por la revista internacional Nature Communications y la investigación la encabezó el científico Lucio Ibiricu, perteneciente al Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP, CONICET).

Ibiricu sostuvo que “seguramente este dinosaurio carnívoro era uno de los depredadores tope del ecosistema presente en la formación y representa uno de los miembros del grupo más jóvenes, ya que habría muerto relativamente cercano a la extinción de los dinosaurios, que sucedió aproximadamente 66 millones de años atrás”.

Este individuo es parte de los megarraptóridos más completa en términos de representación de su esqueleto, y fue uno de los últimos sobrevivientes de este grupo de dinosaurios carnívoros. (Agencia OPI Chubut)