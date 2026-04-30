El Ejecutivo trabaja en modificaciones en el subrégimen

- Publicidad -

(OPI TdF) – La titular de Industria provincial transparentó ante los legisladores los efectos reales del nuevo DNU nacional sobre el sector. Reconoció la baja productiva y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo frente a la crisis desatada en las empresas electrónicas locales.

La Secretaria de Promoción e Industria, Alejandra Man, confirmó en la Legislatura de Tierra del Fuego que el Ejecutivo prepara una propuesta de reforma al subrégimen industrial para elevar al Gobierno nacional. La funcionaria detalló el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia 252/26 sobre las fábricas provinciales.

El equipo técnico de la cartera gubernamental asistió a la Comisión de Legislación. El legislador Raúl von der Thusen preside dicho espacio de debate parlamentario. Allí los funcionarios desglosaron los efectos del nuevo marco regulatorio del Régimen de Aduana en Factoría (RAF).

- Publicidad -

La normativa nacional elimina las restricciones por rama industrial y suprime la exigencia de actas-convenio. También habilita las garantías individuales en reemplazo de las globales y expande su alcance operativo a los proveedores directos de los establecimientos.

El Gobierno central busca reducir los costos de transacción y fomentar la competitividad del sector. Frente a esto, Man presentó un análisis jurídico y técnico de acuerdo a los datos analizados previamente con las cámaras empresariales y la Aduana local.

“Tenemos el mismo entendimiento respecto del alcance de la medida”, afirmó la funcionaria en la sede legislativa. Aseguró que el decreto no altera los beneficios fiscales vigentes que ampara la Ley Nacional 19.640.

“De manera directa no afecta los beneficios con los que cuenta la Provincia”, repitió la titular de Industria ante los parlamentarios. Aclaró que las empresas locales mantienen hoy fuertes limitaciones sobre los productos que aprueba la autoridad nacional de aplicación.

La responsable del área gubernamental encendió las alarmas sobre la realidad operativa del polo fabril. “Observamos diariamente una reducción en las líneas productivas, lo que se traduce en una caída del empleo”, expuso ante los legisladores. Subrayó que los distintos sectores productivos comparten esta preocupación por el duro impacto en la economía provincial.

La crisis económica golpea con números concretos a la industria fueguina. La Unión Obrera Metalúrgica protagonizó una protesta este miércoles en las calles céntricas de la ciudad de Río Grande.

Los operarios reclaman medidas urgentes para la preservación de los puestos de trabajo. El sector acumula mermas laborales consecutivas tras el cierre definitivo de la firma Aires del Sur y la drástica caída de planteles activos en Solnik y Mirgor.

El panorama empeora a corto plazo. La empresa BGH anunció formalmente que paralizará totalmente su producción durante el mes de julio. La medida patronal detendrá las líneas de ensamblaje por un lapso exacto de un mes y medio. (Agencia OPI Tierra del Fuego)