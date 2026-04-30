Gobierno anunció el pago de salarios el 1° de mayo

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El gobierno de Santa Cruz anunció que los salarios a la administración pública para los tres poderes del Estado estarán depositados el viernes 1° de mayo.

Así lo anunció el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y el pago de los haberes de abril será para trabajadores de la Administración Central y entes autárquicos, empresas estatales y los Poderes Judicial y Legislativo.

A diferencia de meses anteriores, el gobierno provincial no desdoblará el pago para las autoridades jerárquicas quienes percibirán sus haberes el 1° de mayo. (Agencia OPI Santa Cruz)