Por reparaciones, habrá corte de agua potable en Caleta Olivia

El gerente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Daniel Barrera informó que desde el próximo viernes 26 de setiembre se cortará el suministro de agua potable que afectará a Caleta Olivia y las localidades chubutenses de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

El corte se debe a reparaciones que realizará la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia en la zona Pampa del Castillo, donde se debe reparar un caño atraviesa la ruta 26.

Las tareas implican un recambio de cañería y rotura de la traza vial, tareas que, según Barrera, “la SCPL debe hacer en tiempo récord porque afecta a tres ciudades”.

A su vez, se informó que la cooperativa efectuará la limpieza de la cisterna de cinco millones de litros, con la participación de Protección Civil, Bomberos Voluntarios 2 de Junio y personal de SPSE.

A su vez, la empresa estatal pidió a los habitantes de Caleta Olivia “acopiar agua antes del inicio del corte y extremar el cuidado del recurso durante los días sin suministro”.

Se prevé además un abastecimiento alternativo mediante la planta de ósmosis inversa, el acueducto de Cañadón Quintar y cargaderos como el de Barillari. (Agencia OPI Santa Cruz)