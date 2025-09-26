El Superior Tribunal de Justicia declaró nula el nombramiento de Acevedo y González Nora al máximo Tribunal

- Publicidad -

Los jueces del STJ de la provincia, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, René Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, emitieron una orden de nulidad en el proceso de incorporación de Sergio Acevedo y González Nora al máximo Tribunal de Justicia de la provincia, luego que los mismos juraran ante el Dr Daniel Mariani, Presidente del Cuerpo y el único participante de ese Tribunal en acudir a tomarle juramento, tal como lo señalamos en nuestra nota de este mediodía.

La medida transcribe la voluntad de no ratificar la Resolución de Presidencia (Dr Mariani) dictada “Ad-Referendum” del Tribunal Superior de Justicia, registrada al Tomo: CLXV, Registro: 78, Folio: 79 y la Resolución de Presidencia dictada “Ad-Referendum” del Tribunal Superior de Justicia registrada al Tomo: CLXV, Registro: 79, Folio: 80, ambas dictadas con fecha 26/9/2025, en la medida que se encuentran vigentes mandas judiciales expresas que ordenaron la abstención de tratamiento de las ternas elevadas por el Poder Ejecutivo Provincial para designar a los nuevos Vocales de este Tribunal Superior de Justicia, en un todo de acuerdo a lo considerado en la presente”, expresa claramente la decisión de los vocales del STJ.

Es síntesis: los demás integrantes del Cuerpo, desautorizaron al juez Mariani (su Presidente) y dejaron sin efecto los nombramientos de los nuevos jueces impuestos por el Ejecutivo, salteando todos los procedimientos legales que corresponden.

- Publicidad -

En la parte argumentativa del documento que incluimos de manera completa al pie de esta nota, los Vocales expresan “La atribución de conferir juramento no puede ser concebida como un acto meramente ceremonial o de ejecución automática, sino como la culminación de un acto complejo de investidura que exige verificar previamente la regularidad constitucional y legal de los procedimientos que le dan origen. Este juicio de juridicidad resulta inescindible de las potestades de superintendencia que el ordenamiento reconoce al Tribunal y constituye un deber funcional, en tanto es el garante último de la independencia judicial y de la supremacía constitucional en el ámbito provincial.

El Superior Tribunal de Justicia declaró nula el nombramiento de Acevedo y González Nora al máximo Tribunal

No puede soslayarse que, al momento de la celebración del juramento, se encontraban vigentes dos mandas judiciales expresas que ordenaron suspender el trámite legislativo de las ternas”, señala el escrito que anula la designación de los nuevos jueces.

A continuación señala una a una las mandas judiciales en curso y replica que el Cuerpo no puede emitir aprobación “a ciega” de la incorporación de ambos abogados al Máximo Tribunal, sin antes haber consensuado internamente la aceptación de los mismos. (Agencia OPI Santa Cruz)

El Superior Tribunal de Justicia declaró nula el nombramiento de Acevedo y González Nora al máximo Tribunal by OPISantaCruz