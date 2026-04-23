Irán cobró los primeros peajes en el estrecho de Ormuz

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Irán recolectó este jueves los primeros ingresos fiscales derivados de los peajes impuestos al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El país persa aplicó estas tasas luego de que Estados Unidos e Israel ejecutaran ofensivas militares conjuntas sobre territorio iraní el pasado 28 de febrero.

Un miembro de la mesa directiva del Parlamento informó a la agencia Tasnim sobre la operatividad del sistema de cobro. El legislador obtuvo la confirmación mediante fuentes confiables que ratificaron la imposición de tarifas a los buques que transitan por el paso estratégico.

Los cargos presentan variaciones técnicas que Irán determina bajo su propia normativa de evaluación y recaudación:

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El tipo de buque que realiza el tránsito por el estrecho.

El volumen total de la carga transportada en las embarcaciones.

Los riesgos asociados a la navegación en la zona de conflicto.

En los despachos oficiales, el vicepresidente del parlamento, Hamidreza Haji-Babaei, constató el depósito de estas partidas iniciales. El Banco Central recibió los fondos correspondientes a los peajes, según detalló el funcionario en un informe independiente sobre la situación financiera.

El gobierno transfiere actualmente los montos recolectados por estos cargos hacia la cuenta unificada del tesoro nacional. Esta medida económica responde directamente al bloqueo naval que Estados Unidos impuso contra los buques que operan en puertos iraníes.

La ruptura de las negociaciones de paz en Islamabad aceleró la toma de control de Teherán sobre la vía marítima. El gobierno reforzó su presencia militar en el estrecho de Ormuz para garantizar el cumplimiento de los nuevos gravámenes financieros internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)