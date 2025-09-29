Denuncian que la policía de Perú agredió a periodistas en una protesta

- Publicidad -

La Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) denunció en las últimas horas que agentes de la policía agredieron a reporteros y fotógrafos que se encontraban cubriendo la represión a una masiva protesta ciudadana en Lima. La manifestación se realizaba en rechazo a las políticas de la presidenta interina de ese país, Dina Boluarte.

Según informaron medios internacionales, varios comunicadores fueron obligados a retroceder por los efectivos policiales, quienes utilizaron una gran cantidad de gases lacrimógenos y propinaron golpes para dispersar a la prensa.

Estas agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación se produjeron en el marco de la represión general a la protesta antigubernamental. De acuerdo con el sitio Actualidad RT, la violenta acción policial en la capital peruana dejó un saldo de al menos dos jóvenes heridos. (Agencia OPI Santa Cruz)