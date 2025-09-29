Estudiantes harán prácticas profesionalizantes en la producción de RGA Alimentos

- Publicidad -

(OPI TdF) – Mediante un convenio entre el municipio de Río Grande y la Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra Señora de la Candelaria”, los estudiantes realizarán prácticas profesionalizantes en la empresa RGA Alimentos.

El objetivo es realizar tareas específicas en las distintas etapas del desarrollo productivo, con “el fin de contribuir con su formación, profundizar conocimientos técnicos y herramientas propias del ámbito laboral”.

Alrededor de 60 estudiantes participarán de las mismas hasta fin de año y el convenio impulsa la formación educativa de las juventudes, “mediante instancias reales de aprendizaje en diferentes espacios productivos”.

- Publicidad -

Desde el municipio señalaron que “esta articulación entre el sector público y privado busca potenciar la capacitación de futuros profesionales, brindándoles herramientas prácticas que favorezcan su desarrollo personal y laboral”.

De esta manera, ambas instituciones contribuyen “al impulso de la producción local de alimentos, promoviendo el acceso a los fueguinos y fueguinas de productos sanos, seguros y locales”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)