Javier Milei aseguró que la discusión entre micro y macroeconomía “no existe”

En una fuerte señal hacia la Patagonia, el presidente Javier Milei respaldó hoy el esquema de exenciones impositivas de Tierra del Fuego durante su visita a la provincia y lo calificó como “una experiencia que tendríamos que tratar de replicar hacia adelante”. Si bien aseguró que respetará los “derechos adquiridos”, utilizó el régimen fueguino como un modelo a seguir para bajar la carga fiscal en el resto del país.

“Tierra del Fuego es la muestra de que si vos le quitás la carga fiscal a un lugar, se expande”, sostuvo el mandatario en una entrevista radial al llegar a Ushuaia para encabezar un acto de campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Agregó que “el problema no es la ventaja que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente todo lo que paga además de impuestos”.

Durante la entrevista, el Presidente también respondió a las críticas de la oposición sobre la falta de atención a la microeconomía, desestimando el debate. “No hay diferencia entre la micro y la macro. Eso es propio de economistas que se quedaron atacados en conocimientos viejos. La macro es la suma de toda la micro”, sentenció.

En clave electoral, Milei planteó una dicotomía para los próximos comicios: “¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando?”.

La primera actividad del Presidente en la provincia fue una recorrida por la planta de la empresa de electrodomésticos Newsan, donde destacó el “trabajo tecnológico que incorporan”. (Agencia OPI Santa Cruz)