ANSES ofrece reintegros y beneficios para jubilados en más de 7 mil comercios

Jubilados y pensionados de todo el país, incluidos los de Santa Cruz, pueden acceder a un programa de descuentos en supermercados y otros comercios, impulsado por el Ministerio de Capital Humano a través de la ANSES. El principal beneficio es un reintegro del 10% en las compras realizadas en las principales cadenas, entre ellas La Anónima, utilizando la tarjeta de débito donde perciben sus haberes.

El programa, que según el Gobierno no tiene costo para el Estado y busca beneficiar a más de 7 millones de personas, incluye a unos 7.000 comercios adheridos. En el caso de los supermercados, cadenas como La Anónima, Coto, Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro en la mayoría de los rubros, aunque se deben tener en cuenta excepciones como carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Otras, como Carrefour, aplican un tope de reintegro de 35.000 pesos.

Además de este beneficio general, existen reintegros adicionales según el banco donde el jubilado cobre sus haberes. Quienes lo hacen a través del Banco Nación pueden sumar un 5% de reintegro extra (con tope de $20.000 mensuales) si pagan con la aplicación BNA+ MODO en los comercios adheridos. Por su parte, los clientes del Banco Galicia pueden acceder hasta un 25% de ahorro con topes específicos.

El programa también incluye descuentos en farmacias, que son acumulables con los beneficios que ya otorga el PAMI. Desde el Gobierno destacaron que la iniciativa busca no solo aliviar el bolsillo de los adultos mayores, sino también impulsar el consumo y generar un círculo virtuoso en la economía. (Agencia OPI Santa Cruz)