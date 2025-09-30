Confirman que seguirá vigente el plan que permite jubilarse hasta 5 años antes

- Publicidad -

El Gobierno nacional se prepara para prorrogar el régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo, un beneficio clave que vence hoy, 30 de septiembre, y que está destinado a personas que cuentan con los 30 años de aportes requeridos pero aún no tienen la edad legal para jubilarse. Según adelantó el diario Clarín, la administración de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, ha decidido dar continuidad a este esquema.

La medida, implementada originalmente en 2021 y extendida en 2023, permite a los trabajadores que se encuentran desempleados y les faltan hasta cinco años para alcanzar la edad jubilatoria (60 años para mujeres y 65 para hombres) acceder al 80% del haber que les correspondería. Una vez que cumplen la edad, comienzan a percibir el 100% del beneficio de manera automática.

De no renovarse esta posibilidad, las personas en esta situación deberían esperar a cumplir la edad establecida para iniciar el trámite, sin percibir ningún tipo de ingreso durante ese período. La decisión de continuar con esta alternativa jubilatoria resulta significativa, ya que se trata de una política heredada de la gestión anterior.

- Publicidad -

Según datos oficiales, desde su implementación y hasta mayo de este año, 31.029 personas accedieron a este beneficio, en su mayoría varones (26.302 frente a 4.727 mujeres). Actualmente, hay 15.039 jubilaciones anticipadas vigentes, ya que muchos beneficiarios originales encontraron empleo registrado o alcanzaron la edad para la jubilación plena. Cabe recordar que esta prestación es incompatible con el trabajo en relación de dependencia o autónomo y con otros planes sociales. (Agencia OPI Santa Cruz)