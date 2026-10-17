Chubut

Irene Carrizo asumió la presidencia de Petrominera Chubut

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Los parlamentarios provinciales ratificaron el dictamen legislativo que habilita a la exsíndica titular para encabezar el directorio de la firma hidrocarburífera estatal, tras el acuerdo político entre el Poder Ejecutivo y el gremio del sector.

(OPI Chubut) – La Legislatura del Chubut prestó el acuerdo parlamentario requerido para designar a la abogada Irene Carrizo como nueva presidenta de Petrominera Chubut Sociedad del Estado (S.E.), según se informó en un reporte emitido recientemente tras la sesión ordinaria del cuerpo. La profesional se convierte en la primera mujer en encabezar el directorio de la empresa hidrocarburífera provincial.

Durante el debate parlamentario, los diputados provinciales votaron de manera afirmativa el dictamen emitido previamente por la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia. Ese despacho técnico convalidó los antecedentes para otorgar el aval legislativo que formaliza el desembarco de Carrizo al frente de la sociedad estatal chubutense.

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En los hechos, la designación de la letrada había sido anticipada públicamente por el secretario general del Sindicato Petrolero, Jorge Ávila, antes de su tratamiento en el recinto. Previo a este nombramiento, la flamante titular ya integraba la estructura orgánica de la compañía desempeñándose en el cargo de síndica titular.

El trámite parlamentario dejó conformada la primera línea de toma de decisiones operativas dentro de Petrominera Chubut S.E., contando con el aval directo del gobernador de la provincia, Ignacio Torres, sin que el reporte oficial consigne la fecha administrativa de toma de posesión del cargo ni la integración del resto del directorio. (Agencia OPI Chubut)

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