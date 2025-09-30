Declaran duelo en la UNPA por la muerte de la profesora y referente universitaria Rita Villegas

- Publicidad -

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Río Gallegos (UNPA -UARG) declaró duelo por el fallecimiento de la docente y referente universitaria Rita Villegas y anunció la suspensión de clases.

Villegas también era una reconocida dirigente y militante de la Unión Cívica Radical y docente del Colegio Salesiano de Río Gallegos.

Destacada docente, investigadora y referente gremial con una trayectoria de más de 30 años en la educación, la política y la defensa de los derechos de los trabajadores universitarios, destacaron desde la casa de altos estudios.

- Publicidad -

Según la Disposición Nro. 0604/25, se declara duelo en la UARG y se comunica que las mesas de examen programadas para el martes 30 de septiembre se reprogramarán para el miércoles 1 de octubre a la misma hora.

Villegas falleció a los 61 años, falleció en la Ciudad de Buenos Aires tras una prolongada enfermedad.

Fue Doctora en Ciencias Empresariales y Sociales, Magíster en Administración de Negocios y reconocida analista en administración.

Se destacó como dirigente gremial universitaria, ocupando importantes cargos en ADIUNPA y CONADU Histórica, que incluyó la construcción del primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector y la promoción de la educación universitaria para el personal nodocente en todo el país. (Agencia OPI Santa Cruz)