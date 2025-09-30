Desde Grasso quien cree que la plata robada por Lázaro está en obras, a la de Juan Carlos Molina que incentiva, aprueba y propone la droga libre. Ambos candidatos del FPV

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Ayer publicamos las declaraciones del intendente Pablo Grasso quien manifestó ante el Canal 2 de Caleta Olivia, que la plata que los jueces le reclaman a Lázaro Báez están en obras en Río Gallegos y toda la provincia y su beneficio es usufructuado por la población de Santa Cruz. La importancia de los dichos de Grasso, es porque se encuentra en campaña para competir por la gobernación de Santa Cruz en el 2027 por parte del kirchnerismo.

Hoy vamos a recrear declaraciones públicas, recientes e históricas, del otro candidato del FPV en la provincia, en este caso como diputado nacional para las elecciones del mes de octubre/2025, que es el cura Juan Carlos Molina.

El controvertido sacerdote, históricamente enrolado en las filas del kirchnerismo y amigo personal de Alicia Kirchner y Cristina Fernández, en plena campaña ha dilapidado ideas sobre la cuestión social de la provincia, pero extrañamente lo hace de manera que sus comentario quedan, más que como una crítica, como una apología del consumo y enfatizando permanentemente que el único camino para sacar a los jóvenes de las drogas es (paradójicamente) incentivándolos a entrar con libertad en ella, porque según Molina la sociedad no les brinda una mejor salida.

“Cuando está todo esto roto, entonces vendo falopa para poder vivir, que hoy es más redituable que salir a vender torta fritas, ¿no? Porque es el nuevo negocio que tenemos entre todos. No tengo cariño en mi casa, están todos desesperados, me pego un saque, estaba para no vivir esta mierda que me toca vivir. No tengo deporte que el otro no aparezca”, dijo el candidato a diputado nacional en un streaming.

Lázaro Baéz abre la puerta del Mausoleo de la familia Kirchner a Cristina Fernández – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

“Cuando el Estado no está, estamos viviendo nuevamente en Argentina el síndrome Pablo Escobar. El narcotráfico empieza a ocupar el lugar del Estado. Te llena las ollas en los comedores, te festeja los cumpleaños de 15, te compra la pastilla que falta, te arregla la calle, te arregla el techito y empieza a ocupar el lugar que hemos dejado nosotros” (Tiempo Sur).

“Tenemos los barrios de toda la provincia, inundados de falopa” (Señal Calafate)

El candidato a diputado nacional por el FPV Juan Carlos Molina, muestra en sus declaraciones de campaña, que la realidad del narcotráfico en Santa Cruz comenzó a finales del 2023, cuando Alicia Kirchner perdió las elecciones y a nivel nacional Javier Milei sumió al país en la venta y circulación de la droga, especialmente entre los jóvenes y barrios marginales. Una genial forma de recortar la realidad y simplificar el fenómeno que inició Carlos Menem (peronista) y desarrolló, incentivó y amplió en todos sus márgenes de producción, consumo y transporte el kirchnerismo en 20 años de gobierno, del cual Molina fue parte.

La idea fija de Molina

Lo que dice y promueve Juan Carlos Molina no es nuevo; es producto de sus convicciones más íntimas, pero no ya en la búsqueda de una solución de fondo, sino casi como un aspecto aspiracional en su vida: que la droga sea libre, para que el consumo decaiga (nada comprobado) y se desaliente el narcotráfico como negocio ilegal.

En declaraciones públicas el 24 de mayo del año 2014, el site Asociación Pensamiento Penal publicó las palabras de Molina sobre este tema:

“El otro día fui al partido de River, del cual tengo el orgullo de ser hincha y campeón, y fumaban porro, ¿me voy a poner a meterlos en cana? Me pasó algo muy significativo, a la gente le molestaba más el humo del tabaco que el halo de marihuana que había en la cancha. Increíble, ¿no?”

“No puede ir a la cárcel un pibe porque le encontraron tres porros en un bolsillo. Indudablemente todo lo que es ilegal hay que combatirlo. Quizá legalizarla en el país puede funcionar para que lo ilegal deje de funcionar, es más, hasta se consumiría algo de mejor calidad”.

En declaraciones del mismo año 2014 que hizo junto a Sergio Berni cuando Molina lideraba el SEDRONAR, el hoy candidato a diputado nacional por el FPV en Santa. Cruz, argumentó que Escobar “era una especie de Robin Hood (le roba a los ricos para darle a los pobres)”.

Escobar era un pederasta, pedófilo y degenerado que violaba y mataba niñas de 14 años. Las historias de aquellos que sobrevivieron en Colombia y trabajaron dentro del Cartel de Medellín, por caso Jairo Velázquez (a) “Popeye”, (fallecido) dejó sus memorias donde resume la mente criminal de Escobar cuando relata: “El Patrón era implacable, te mataba porque lo habías traicionado, te mataba porque le caías mal o te mataba por las dudas; pero en general te mataba por algo”. No es casualidad que en todos los años que operó el terror en Colombia, las FFSS llegaron a estimar en más de 10 mil personas las asesinadas por esta banda.

Y en el 10 de marzo del año 2014 Molina, en entrevistas que dio como funcionario público señaló “La realidad es que tenemos problemas con la droga, pero también que está puesto para sacar otros temas, está instalado por las corporaciones, por los medios. Las corporaciones usan distintos temas para ir peleando” (10 de marzo de 2014).

Cuando Molina echa la culpa a todo el entorno político y exceptúa a su propio partido de los males del narcotráfico, olvida la Sedronar paralela que tenía Aníbal Fernández, involucrado en el caso de la efedrina y el triple crimen de General Rodriguez, las ambulancias de Mario Ishi que eran mulas del narcotráfico y los hermanos Miguel y Máximo Zacarías procesados por delitos del narcotráfico en esos años con la empresa de servicios médicos Emerger, la cual tenían como pantalla y con cuya empresa compraron varias ambulancias para los mismos fines que Ishi en provincia de Buenos Aires.

Juan Carlos Molina no se tapó la nariz para posar junto a Delcy Rodriguez y Maduro, sostenedores de un narcoestado, mediante un régimen asesino que usa a la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN (Inteligencia de Venezuela) y las bandas armadas callejeras denominados “colectivo chavistas” las cuales domina el criminal Diosdado Cabello y manda como punta de lanza contra la población civil matando y torturando a espaldas de cualquier derecho internacional, humano y de las personas, lo cual es repudiado por todo el mundo, excepto por Irán, Rusia, Palestina y en Argentina por el Kirchnerismo, que incluye al flamante candidato a diputado nacional del FPV en Santa Cruz.

Sintetizando: el Frente para la Victoria que aspira a volver a retomar el poder en Santa Cruz en el año 2027, tiene como actuales “referentes”, por un lado al actual candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre, el cura Molina, que admira a los narcos-delincuentes, pide protección para el consumo, “droga libre” y cree que la culpa de “la falopa” es de los otros, no de ellos que durante 20 años asolaron el país con el populismo berreta de Néstor y Cristina y por otro lado, Pablo Grasso, otro bolumilitante K, quien públicamente dijo sin anestesia que Lázaro Báez no robó, sino que invirtió en la provincia y todos los habitantes de Santa Cruz vivimos mejor gracias a las obras que dejó. Ambos, apologetas del delito. ¿Será aceptados por la sociedad en las urnas?.

Si no hay nada mejor en la oferta política, es porque quienes se proponen son iguales peores que estos; y no es poco decir, por cuanto, pensar así nos asoma al precipicio de la desesperanza, el nihilismo y la frustración como sociedad. Esta realidad nos confronta con toda la riqueza y potencialidad que tiene Santa Cruz y cómo ha sido absolutamente desperdiciada por estos lúmpenes políticos, líderes marginales de la decadencia obscena en que ellos mismos nos han sumido y ahora o en el 2027, se proponen para profundizarla. (Agencia OPI Santa Cruz)