Vidal, Torres y Cornejo se presentaron como querellantes en la causa YPF

Los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal, de Chubut, Ignacio Torres y; de Mendoza, Alfredo Cornejo se presentaron este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga supuestas irregularidades vinculadas al ingreso de la familia Eskenazi a YPF en 2007.

Bajo el patrocinio del abogado Bernardo Saravia Frías presentaron un escrito que recuerda que las provincias son accionistas de YPF desde la sanción de la Ley 26.741, en 2012.

En el escrito señalan que “nuestra legitimación es indisputable: las provincias son titulares de un derecho colectivo directamente comprometido por los hechos investigados”.

El gobernador Torres sostuvo que “de ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal”.

“Las provincias petroleras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”, señaló Torres y añadió que “ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió”.

Entre uno de los puntos que discuten es el controvertido fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares, más intereses, y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.

“Ante esta locura, tenemos que hacer causa común y los gobernadores nos vamos a poner al frente de esta discusión para defender YPF y también lo que es propiedad de las provincias productoras”, añadió Torres quien recordó que “el grupo Eskenazi se hace del 25% de las acciones de YPF apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados, y esto precede a la expropiación”.

También señaló que “luego de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el grupo Eskenazi le vende el juicio que había iniciado contra la República Argentina reclamando una indemnización por el procedimiento expropiatorio a un fondo muy conocido por los argentinos por el daño que le ha hecho al país. En esa expropiación, el 49% del 51% expropiado, es de las provincias productoras de petróleo”.

Chubut además presentó este lunes un amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender su participación accionaria en YPF en el marco del juicio que lleva adelante la jueza Preska. (Agencia OPI Santa Cruz)