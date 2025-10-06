Preocupa bajo nivel de caudal del río Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Esteban Parra informó que el gobierno sigue de cerca y con preocupación el bajo caudal del río Chubut y del Dique Florentino Ameghino.

Según las autoridades provinciales la cota del embalse se encuentra en 147 y advirtieron que será “un año crítico” para el abastecimiento de agua.

Parra señaló que es “un año crítico de precipitaciones. Hubo una ausencia marcada de nevadas y eso impacta en las reservas hídricas de la provincia”.

Desde el IPA trabajan junto a la Hidroeléctrica Ameghino para garantizar el abastecimiento, priorizando el consumo humano y el sistema de riego.

Parra dijo que una baja cota en el embalse Florentino Ameghino se acerca la marca más baja histórica de cota 127.

El funcionario destacó que se mantiene un caudal de compensación, pero el sistema de potabilización de la región tiene una demanda constante.

“El consumo más importante será entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero, y se espera una temporada seca, de pocas precipitaciones” sostuvo Parra para quien se hará una campaña de concientización y uso racional del agua. (Agencia OPI Chubut)