Colapsa un edificio en renovación en el centro de Madrid

Un edificio de cinco pisos en proceso de renovación colapsó parcialmente en el centro de Madrid poco después de las 13:00 horas, dejando un saldo preliminar de tres heridos y cuatro personas desaparecidas. Inmaculada Sanz, teniente de alcalde de la ciudad, se presentó en el lugar de los hechos e informó que la prioridad absoluta es la localización de los desaparecidos y la seguridad de los equipos de rescate que trabajan en la zona. El incidente se produjo en la calle de las Hileras, en el barrio de la Ópera, generando una inmediata movilización de los servicios de emergencia.

Testigos citados por medios locales describieron haber escuchado un fuerte estruendo, seguido por una densa nube de polvo y escombros que cubrió la calle. Según informaron las autoridades, el derrumbe afectó los niveles superiores de la estructura y el sótano, que cedieron de manera progresiva. La agencia de noticias Xinhua reportó que la fachada del edificio permanece inestable, lo que representa una dificultad significativa para el avance de las operaciones, que se desarrollan con extrema cautela entre las estructuras comprometidas y los montones de escombros.

En el lugar trabajan bomberos, ingenieros, personal médico y psicólogos, quienes asisten a las víctimas y brindan apoyo a las familias afectadas. La teniente de alcalde Sanz anticipó que las tareas de rescate y estabilización podrían extenderse durante varias horas e incluso días, mientras los equipos se abren paso para asegurar el perímetro y retirar el material colapsado. La causa que originó el derrumbe se encuentra actualmente bajo investigación por parte de las autoridades competentes. (Agencia OPI Santa cruz)