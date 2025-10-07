El ex presidente acusó a Ercolini de perseguirlo por la denuncia de Lago Escondido

- Publicidad -

El ex presidente Alberto Fernández celebró la decisión de la Cámara de Casación Federal de apartar al juez Julián Ercolini de una causa en la que está imputado, argumentando que el magistrado no actuó con imparcialidad. A través de sus redes sociales, Fernández vinculó la conducta del juez a una represalia por haberlo denunciado previamente por el viaje a Lago Escondido.

En una publicación en su cuenta de X, el ex mandatario sostuvo que la Sala II del tribunal aceptó la recusación que él mismo había promovido, al entender que existía una “aviesa enemistad” en su contra. “El juez Julián Ercolini fue apartado por no haber actuado con imparcialidad. Es el mismo magistrado que me persigue vengativamente porque lo denuncié por un viaje que disfrutó en Lago Escondido”, escribió Fernández.

En su descargo, también recordó que Ercolini fue quien procesó a Cristina Kirchner en la denominada “Causa Vialidad” y quien ordenó la detención, calificada por Fernández como indebida, de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza. Además, denunció que el juez actuó “en complicidad política con el oficialismo, con la cobertura indecente de medios de comunicación”.

Finalmente, el ex presidente expresó su expectativa sobre el futuro del proceso judicial. “Espero que el juez que lo reemplace revise y corrija las arbitrariedades cometidas por Ercolini, permita que ejerza adecuadamente mi defensa y facilite que la verdad salga a la luz de una vez por todas”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)