Septiembre de 2025 fue el tercer mes más cálido de la historia

El mundo experimentó en septiembre de 2025 su tercer mes de septiembre más cálido registrado, con temperaturas superficiales terrestres y marinas que se mantuvieron persistentemente altas, según informó la red de monitoreo climático de la Unión Europea. El Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) reveló que la temperatura global promedio fue de 16,11 grados Celsius, un valor 1,47 grados por encima del nivel preindustrial.

El informe detalló que la temperatura de septiembre de este año fue 0,27 grados y 0,07 grados menor que en los mismos meses de 2023 y 2024, respectivamente. Samantha Burgess, responsable estratégica del clima en el C3S del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, afirmó que el mes fue “tan solo menos de 0,1 grados Celsius más frío que septiembre de 2024”, subrayando la continuidad de la tendencia.

Las temperaturas de la superficie del mar también se ubicaron en niveles elevados. La media global fue de 20,72 grados Celsius, la tercera más alta registrada para este mes. El análisis destacó que en la mayor parte del Pacífico Norte las temperaturas se mantuvieron significativamente por encima del promedio a largo plazo, alcanzando máximos históricos en algunas áreas. En contraste, el Pacífico ecuatorial central y oriental presentó valores cercanos o por debajo del promedio del período 1991-2020, lo que indica una fase neutral del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur.

El monitoreo también abarcó la situación de los hielos marinos. La extensión mensual del hielo en el Ártico fue un 12 % inferior a la media a largo plazo para el período, mientras que en la Antártida la extensión fue un 5 % inferior a la media. Burgess concluyó que el contexto de la temperatura global se mantiene prácticamente igual, atribuyendo las altas temperaturas persistentes en tierra y mar a “la continua influencia de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera”. (Agencia OPI Santa Cruz)