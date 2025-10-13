Muerte en Ruta 25: Conductor imputado por atropellar a un niño de 11

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un menor de 11 años, oriundo de Trelew, perdió la vida este domingo tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta Nacional 25. El conductor del vehículo, un hombre de 61 años, fue detenido y quedó imputado por el delito de homicidio culposo, con una audiencia judicial programada para esta mañana en los tribunales de Trelew.

El suceso tuvo lugar cerca de las 11:30 de la mañana en el kilómetro 366 de la mencionada ruta, en las inmediaciones de la localidad de Paso de Indios. El niño, quien se encontraba en la zona para participar de un torneo de fútbol, intentaba cruzar la calzada cuando fue impactado por un vehículo Fiat Strada Adventure. En la camioneta viajaba el conductor junto a su esposa, de 64 años.

Inmediatamente después del impacto, el menor recibió las primeras atenciones por parte del personal médico del hospital local. Desde allí se dispuso su traslado a un centro de mayor complejidad en Trelew. Sin embargo, el niño sufrió una descompensación en el trayecto y su fallecimiento fue confirmado en el hospital de Las Plumas.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, que tomó intervención en el caso, se ordenó el secuestro del vehículo para la realización de los peritajes correspondientes y la extracción de muestras al conductor. Según consta en el informe policial, el rodado fue estacionado en la banquina tras el siniestro y no se observaron señales visibles de frenado en la cinta asfáltica. El cuerpo del menor será trasladado a la morgue judicial de Trelew para la ejecución de la autopsia. (Agencia OPI Chubut)