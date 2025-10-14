Ritondo lamenta la candidatura de Santilli sin foto en la boleta

- Publicidad -

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, calificó hoy como “una muy mala señal” que la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no incluya la imagen de Diego Santilli, quien reemplazó a José Luis Espert como cabeza de lista. El legislador lamentó que se perdiera “mucho tiempo” y que los bonaerenses deban votar “a alguien que no está en la foto” de la Boleta Única de Papel. Ritondo afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia que, si bien la reimpresión implicaba una cantidad importante de dinero, el gobierno provincial ya había gastado “una fortuna” al desdoblar la elección del 7 de septiembre para no realizarla junto a la nacional.

Según el diputado, “en el momento en que se tomó la decisión de que Diego Santilli era el candidato para reemplazar la renuncia de Espert había tiempo suficiente” para modificar las boletas. A pesar de este inconveniente, Ritondo aseguró que la campaña no se detuvo y que Santilli se encuentra recorriendo la provincia junto a los demás candidatos para dar a conocer la propuesta del Gobierno y explicar por qué necesitan obtener mayorías en el Congreso de cara a la renovación de bancas del 10 de diciembre.

Consultado sobre una posible fusión de los bloques del PRO y La Libertad Avanza, Ritondo evitó una definición y señaló que se debe buscar “la mejor forma de trabajar juntos sin perder identidades“. Explicó que, independientemente de la modalidad de la alianza, continuarán garantizando la gobernabilidad, al considerar que existe “una oportunidad histórica con el Gobierno de Javier Milei“. En este sentido, destacó que “el apoyo de los Estados Unidos a la Argentina es un tema muy importante que tenemos que saber acompañar” y que no se debe desperdiciar.

- Publicidad -

Ritondo puntualizó que para los comicios de este mes, “cuanto más votos tenga la LLA va a ser mayor la posibilidad de hacer los cambios que tiene que hacer el Gobierno para seguir profundizando esta oportunidad“. Finalmente, el jefe del bloque del PRO dirigió sus críticas hacia el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, miembro de su mismo partido. Cuestionó que Torres participe de la alianza Provincias Unidas, que en territorio bonaerense respalda la lista encabezada por Florencio Randazzo, compitiendo directamente con la que lidera Santilli. “Está mal que un gobernador que dice ser del PRO tenga un candidato por fuera del PRO en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, es un tema que tendrá que contestar él“, sostuvo Ritondo. (Agencia OPI Santa Cruz)