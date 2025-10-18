- Publicidad -

Como todos conocen con fecha 6 de octubre 2025 el abogado Sergio Luis Macagno, presentó un pedido formal de Juicio Político al Vocal del STJ Fernando Basanta por incumplimiento de los requisitos para acceder al cargo, inhabilidad moral y presunta comisión de delitos, lo cual fue tratado en la Legislatura tras lo cual el funcionario judicial fue suspendido de su cargo, cobrando el 50% de sus haberes y puesto a consideración de la Sala Acusadora que ahora tiene 30 días para resolver.

Basanta fue suspendido en su cargo y ahora los diputados deciden

La Sala Acusadora está integrada por doce diputados provinciales, quienes tienen la responsabilidad de evaluar la admisibilidad del pedido. Los miembros son: Santiago Aberastain, Mario Piero Boffi, Claudia Fabiana Barrientos, José Ramón Bodlovic, Carlos Alberto Godoy, Javier Santiago Jara, Alfredo Fernando Martínez, María Agostina Mora, Segundo Pedro Muñoz, Cristian Eduardo Ojeda, Carlos Alcides Santi y Claudia Patricia Urrutia.

Ahora la decisión de si el Vocal del STJ sigue o no en el cargo, es de estos diputados conformados mayoritariamente por fuerzas del SER, que deberán determinar si el nombramiento del Vocal puede ser revocado o no. Todo indicaría que Basanta sería desplazado del cargo. Algunos alientan cierta “negociación” dada la relación de fuerzas dentro del STJ donde está muy caliente la interna política entre los que están, colocados allí por el kirchnerismo y los que pretenden entrar, impulsados con forcep por el gobierno provincial para obtener la hegemonía en el máximo Tribunal. (Agencia OPI Santa Cruz)