PAE invierte U$S 250 millones en no convencional y terciaria

(OPI Chubut) – Pan American Energy avanzará con su plan de desarrollo en Chubut mediante una inversión inicial comprometida de más de 250 millones de dólares. La compañía destinará más de 40 millones de dólares a la perforación del primer pozo no convencional de su plan piloto, que comenzará en noviembre, y más de 200 millones de dólares a la construcción de 17 proyectos de inyección de polímeros para recuperación terciaria en Cerro Dragón.

La comitiva que participó del anuncio visitó la base de DLS en Comodoro Rivadavia, donde se acondiciona el equipo de perforación que será trasladado a Cerro Dragón. La perforación iniciará a mediados de noviembre con el pozo vertical Cerro Tortuga -x1000, que alcanzará 3.700 metros de profundidad para investigar un intervalo de shale de 120 metros. En esta fase se obtendrá un testigo corona de roca de más de 100 metros para su análisis en laboratorio por expertos internacionales en geomecánica y diseño de fracturas hidráulicas.

La segunda etapa del proyecto de shale, programada para 2026, dependerá del diagnóstico de los expertos. Se prevé perforar una rama lateral de 3.000 metros desde el mismo pozo vertical, la cual contará con 50 etapas de fractura. Este es el segundo de un plan piloto de 5 pozos no convencionales; el primero fue perforado a fines del año pasado y comprobó la viabilidad operativa y la existencia de shale gas.

De forma paralela, PAE anunció el plan de recuperación terciaria con 17 nuevos proyectos de inyección de polímeros. Esta cifra casi duplicará la cantidad actual de plantas de este tipo en la cuenca del Golfo San Jorge, que hoy suman alrededor de 20. Pan American Energy inaugurará 6 de estos 17 proyectos en los próximos 12 meses.

La recuperación terciaria busca movilizar el petróleo remanente en el yacimiento una vez agotadas las etapas primaria y secundaria. Se estima que el factor de recobro puede mejorar hasta un 4% adicional, permitiendo contrarrestar el declino y alargar la vida útil del yacimiento. Los proyectos transforman polímero sólido en una solución que aumenta la viscosidad del agua inyectada para desplazar más petróleo.

La visita a la base de DLS contó con la presencia del gobernador Ignacio Torres, el vicegobernador Gustavo Menna, los intendentes Othar Macharashvili de Comodoro Rivadavia y Mariel Peralta de Rada Tilly, el Ministro de Hidrocarburos Federico Ponce y el Presidente de Petrominera Chubut, Héctor Millar. También asistieron los líderes sindicales Jorge Ávila del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, José Lludgar del Sindicato Petrolero Jerárquico, Raúl Silva de la UOCRA y Jorge Taboada del Sindicato de Camioneros.

Por parte de Pan American Energy estuvieron presentes Daniel Felici, Vicepresidente Corporativo de Relaciones Institucionales; Sergio Faraudo, Vicepresidente de Relaciones Laborales; y Tomás Catzman, Vicepresidente de Operaciones en Golfo San Jorge. Ignacio Torres destacó que “este es el principio de un proyecto que tiene un potencial enorme” y “el principio de un cambio de paradigma, de dejar de pelearnos entre nosotros y ponernos espalda con espalda a defender lo nuestro”. Tomás Catzman afirmó que buscan “abrir un nuevo horizonte de inversión” y que esperan que el nuevo pozo confirme un “posible sweet spot“. (Agencia OPI Chubut)