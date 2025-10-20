Juicio a Milagros Soto por robos y fuga de alta velocidad en Rawson

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Este lunes comenzó el juicio oral contra Milagros Soto, una mujer imputada como coautora de robo agravado por su participación en una serie de ilícitos en chacras de Rawson. Soto, madre de tres hijos, conducía el Volkswagen Bora utilizado por la banda para la fuga. Durante la primera audiencia, la fiscalía sostuvo que la imputada colaboró activamente en la evasión, mientras que su defensor, Franco Bonavita, argumentó que fue amenazada por los ladrones, quienes la habrían contratado mediante una aplicación de viajes.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia presentó testimonios de las víctimas, policías y peritos. Los propietarios de las viviendas robadas, Horacio Monzón y Jesús Valle, declararon en la primera jornada. Monzón cifró el total de lo sustraído en su propiedad en $5 millones y relató que alertó a la policía tras un robo previo en la chacra de su vecino. Valle, un agricultor, reportó haber visto en sus cámaras de seguridad a tres ladrones huyendo de su domicilio.

Dentro del Volkswagen Bora se localizaron los objetos robados, que fueron reconocidos por las víctimas. El botín incluía $20 mil en efectivo, perfumes, herramientas mecánicas, televisores, celulares, computadoras, controles remotos, bolsos, mochilas, ropas, electrodomésticos, amoladoras, taladros, cargadores de baterías de teléfonos y una carpa. Se detalló que algunos elementos fueron abandonados por la banda durante la fuga en una zona de chacras y un canal de riego.

Los efectivos policiales que participaron en la persecución detallaron la fuga. El seguimiento se inició en la ruta 7 hacia Trelew, continuó por la ruta nacional 3 y finalizó cerca del cruce a la Base Almirante Zar, donde el Bora colisionó a alta velocidad contra un patrullero. Un agente relató que conducía su patrullero a 160 kilómetros por hora sin poder alcanzar al vehículo de Soto. Tras el impacto, dos ladrones huyeron, mientras que la mujer fue detenida.

El fiscal general de Rawson, Leonardo Cheuquemán, imputa a Soto el delito de robo agravado por producirse en poblado y en banda en carácter de coautora. El fiscal destacó que la colaboración de la mujer “se evidenció en su actitud de eludir a los patrulleros a gran velocidad“. Un policía testificó además que, al ser detenida, Soto “comenzó a agredir y a putear de todas las formas“, mostrándose “agresiva y enojada“. La defensa, en contraste, sostiene que Soto desconocía los fines de robo y huyó con el botín bajo amenaza. (Agencia OPI Chubut)