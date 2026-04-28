Judiciales fueguinos paran por 48 horas

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(OPI TdF) – La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) de Tierra del Fuego anunció un paro de 48 horas desde el martes 28 de abril en reclamo de mejoras salariales.

El conflicto de los trabajadores judiciales con el Superior Tribunal de Justicia se inició desde enero de 2026 donde señalan que los salarios pierden poder adquisitivo “frente a la inflación, sin que hasta el momento se haya otorgado una recomposición salarial”.

Esta situación “no solo impacta en el salario, sino que también pone en riesgo la independencia del Poder Judicial”.

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Exigieron al Superior Tribunal de Justicia que “asuma un rol activo en la defensa de los trabajadores y promueva una solución que garantice una recomposición real y sostenida”.

Además, desde el gremio alertaron que “de no haber respuestas se avanzará en la profundización del plan de lucha en toda la provincia”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)