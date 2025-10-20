Trump: Argentina “está muriendo” y “no tiene dinero”

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó el respaldo económico otorgado a Argentina, incluyendo un swap de 20.000 millones de dólares, al afirmar que el país “está peleando por su vida“. Las declaraciones, realizadas a bordo del Air Force One, se producen días después de que Trump advirtiera que la continuidad del apoyo financiero estaba supeditada a que el presidente Javier Milei ganara las elecciones.

“La Argentina está luchando por su vida. Nada los está beneficiando ¿Entendés lo que significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando duro por sobrevivir, están muriendo“, remarcó el líder republicano. Trump insistió en este diagnóstico sobre la situación económica del país: “El Presidente de Argentina está tratando de hacer lo mejor posible pero no lo hagan ver como que lo están pasando bien, están muriendo“.

El gobierno de Trump ha brindado un “fuerte apoyo económico y financiero” al presidente libertario. Este respaldo se materializó en “intervenciones en el mercado cambiario local” y “el aporte de un swap de 20.000 millones de dólares“. Las palabras de apoyo a Milei se dieron después de anunciar que Estados Unidos iba a exportar carne argentina con el objetivo de “intentar bajar el precio del producto en ese país“.

Las declaraciones de Trump a bordo del Air Force One siguen a la reunión que mantuvo con Javier Milei en la Casa Blanca. Tras ese encuentro, el mandatario norteamericano condicionó la continuidad de la asistencia. La semana pasada, Trump advirtió que para continuar con su respaldo “el argentino debía ganar las elecciones“.

El presidente estadounidense explicitó este respaldo político y la condición electoral en un comunicado previo. “¡Hoy tuve una excelente reunión con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país“, sostuvo Trump. “Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina“, añadió. El mensaje concluyó: “Milei tiene mi respaldo total y absoluto. No les defraudará. ¡Hagamos que la Argentina vuelva a ser grande!“. (Agencia OPI Santa Cruz)